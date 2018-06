Ticino Musica: annullata la conferenza-spettacolo di domani sera

Gli organizzatori di TicinoMusica, comunicano che è stata annullata la conferenza spettacolo in programma domani sera – mercoledì 27 giugno – alle 19.30 al Centro Evangelico di Ascona.

Restano confermate le altre date delle conferenze spettacolo, momento di introduzione all’opera “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini.

“L’italiana in Algeri” andrà in scena il 18 luglio alle 20 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano (evento di inaugurazione di Ticino Musica 2018), il 20 luglio a Bellinzona (Chiesa Collegiata – opera in forma di concerto), il 21 luglio ad Ascona (Teatro del Gatto), il 22 luglio a Sorengo (Al Chiosetto) ed il 24 luglio di nuovo a Lugano, nella Hall del LAC.