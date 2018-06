Torna Caravate Country con tre giorni di eventi

Anche per il 2018 non mancherà Caravate Country con tre giorni di eventi da non perdere. La manifestazione avrà inizio venerdì sera, 15 giugno, e andrà avanti fino a domenica 17 giugno con un ricco fine settimana di iniziative con dj set, dance stage, live music, cavallo meccanico, tiro a segno, gonfiabili, stand gastronomico e tanto altro. Si parte venerdì sera con dj set e stand gastronomico dalle 18. Sabato dalle 16 attività per bambini, dj set e stand gastronomico con l’Accademia Italiana della Costina e live music. Domenica si parte del mattino e si arriva fino alle 18.

Tutte le informazioni: facebook di Caravate Country