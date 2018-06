Torna l’Estate Vedanese: si parte con il cinema

Al via l’edizione 2018 dell’Estate Vedanese, organizzata dall’assessorato alla cultura, che quest’anno si apre con un bel film di animazione.

Venerdì 8 giugno alle ore 21.15 nel cortile di Villa Fara Forni, sarà proiettato “Sasha e il Polo Nord”, la storia della principessa Sasha che decide di rinunciare ai suoi privilegi e parte per il Grande Nord alla ricerca del nonno, rinomato scienziato ed esploratore scomparso durante un viaggio al Polo.

Il film fa parte della rassegna “Di terra e di cielo”, organizzata da Film Studio ’90 e dedicata alle tematiche ambientali e sociali, che vede il Comune di Vedano Olona entrare per la prima volta nella programmazione.

L’evento aprirà la stagione dell’Estate Vedanese, la ricca programmazione estiva di laboratori, concerti, sagre e spettacoli per grandi e piccini che animerà le notti estive di Vedano Olona fino al 16 agosto.

Tra gli appuntamenti da segnalare, le “Prove aperte” della Filarmonica Ponchielli, la festa della birra “Luppolo in Fabula” organizzata dalla Pro Loco e dedicata ad Angelo Poretti, l’ormai collaudata “Notte degli Artisti“, il teatro-canzone proposto da Luca Maciacchini, il concerto di percussioni brasiliane e chitarra classica del duo Gilson Silveira e Matteo Goglio, la Sagra di San Rocco e la proiezione per la rassegna di cinema all’aperto “Esterno Notte” del film “Come un gatto in tangenziale”.