Torna la MagaEstate, con tanti concerti gratuiti

Torna MagaEstate, la manifestazione che nei mesi di giugno e luglio vede l’area esterna del museo gallaratese trasformarsi in palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti a ingresso gratuito.

Il primo evento in programma – sabato 23 giugno 2018, ore 21.00 – vedrà protagonista l’Orchestra del Liceo Musicale Statale Pina Bausch di Busto Arsizio che, con Notturno Musicale, proporrà una serie di brani tratti dal suo repertorio classico. L’Orchestra del Liceo Musicale Statale Pina Bausch giunge al Maga dopo i successi ottenuti alla Chiesa dei Minoriti di Vienna, invitati dal responsabile degli scambi culturali Italia-Austria, al Concerto di Natale nella basilica di San Giovanni di Busto Arsizio e aver ricevuto il primo premio al Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa.

Sabato 30 giugno, alle ore 21.00, sarà il turno di Fabrizio Poggi, icona del blues italiano, che si esibirà accompagnato con i Chicken Mambo, band composta da Tino Cappelletti (basso), Enrico Polverari (chitarra), Gino Carravieri (batteria) e Danny De Stefani (chitarra).

Venerdì 6 luglio 2018, alle ore 21.00, il palco del Maga accoglierà il Centro Espressione Musicale Music Meeting di Gallarate, diretto da Max De Aloe. Il concerto che spazia dal rock, pop, jazz, reggae, metal, hip-hop, classica, folk, bossa nova, tango è organizzato in occasione del suo ventitreesimo anno di attività e ne riassume la sua filosofia.

La scuola gallaratese è un centro per la musica che in oltre tre lustri ha visto passare qualche migliaia di studenti. Infatti, il Centro Espressione Musicale, oltre ad avere corsi di musica finalizzati ai più disparati generi musicali e per tutte le età è diventato anche un punto di riferimento per corsi avanzati e di specializzazione per la musica moderna che raccolgono allievi di varie regioni del Nord Italia.

Sabato 14 luglio 2018, alle ore 21.00, sarà il turno del concerto, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate, dei Cordoba Reunion, una delle più brillanti formazioni internazionali del genere jazzlatin.

Cordoba reunion è composto da quattro tra i migliori musicisti argentini – Gerardo Di Giusto (piano), Javier Girotto (sax), Carlos “el tero” Buschini (basso e contrabbasso), Gabriel “Minino” Garay (batteria e percussioni) – tutti nativi della stessa città. Il loro progetto musicale fonde il jazz con la tradizione e la cultura argentina, densa di solarità, ritmo, passione, ma anche contraddizioni, colori e sapori diversi.

Gran finale – sabato 21 luglio 2018, alle ore 21.00 – con David William Caruso e Band, con una serata che fonde cantautorato italiano a sonorità rock prodotte da chitarre distorte e dal mood inconfondibile del piano Rhodes.

David William Caruso vanta una lunga esperienza artistica: le aperture di concerti a Fabrizio Moro e a Gianluca Grignani; la presentazione del suo secondo album presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma (tutto sold out); le esibizioni nella maggior parte dei locali della Capitale (Contestaccio, Stazione Birra, Circolo degli Artisti, Fonclea, The Place, Lian Club, Marmo, Caffè Latino, Jailbreak…).

In caso di pioggia, i concerti verranno realizzati all’interno del museo (capienza max 100 posti).

Dal 24 giugno al 16 settembre 2018, il Maga ospita la mostra Mondi Paralleli di Valerio Rocco Orlando, nata da una serie di laboratori realizzati con gli studenti dei Licei Artistici P. Candiani – P. Bausch di Busto Arsizio e A. Frattini di Varese.

Il progetto ha preso le mosse da una riflessione sui social media e sul ruolo che questi ricoprono nella vita delle persone. Ispirato al testo Nello sciame. Visoni del digitale di Byung-Chul Han, (Nottetempo, 2015), Valerio Rocco Orlando ha esplorato la questione dell’ipercomunicazione e, come scrive il filosofo coreano «dei suoi paradossi intrinseci, di come il frastuono della comunicazione non ci renda meno soli e le relazioni siano sostituite dalle connessioni. Nello spazio di risonanza digitale, in cui si ascolta parlare sempre se stessi, scompare sempre più la voce dell’Altro, e a causa dell’assenza dell’Altro, il mondo ha oggi sempre meno natura di voce».

«E così – continua Byung-Chul Han -, senza la presenza dell’Altro la comunicazione si trasforma in uno scambio accelerato di informazioni; essa non stabilisce relazioni, ma solo connessioni. È una comunicazione priva del prossimo, priva di qualsivoglia vicinanza al prossimo. Ascoltare significa qualcosa di completamente diverso dallo scambiarsi informazioni, nell’ascolto non avviene anzi alcuno scambio in generale. Senza prossimità, senza ascolto non si forma alcuna comunità. Comunità è comunità dell’ascolto».

Attraverso tre workshop e l’utilizzo della piattaforma Instagram, l’artista e i ragazzi hanno realizzato una serie di profili fittizi che interagiscono tra loro e con la realtà degli utenti social. Valerio Rocco Orlando attraverso una campagna di affissioni in città e in museo ha amplificato e diffuso i contatti di questi profili, suggerendo un legame tra la quotidianità reale e quella digitale.

