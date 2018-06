Torna lo streed food ad Arona

L’8, 9 e 10 giugno torna ad Arona sul Lungo Lago Caduti di Nassirya, la grande festa dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Oltre 25 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti.

Galleria fotografica Urban Lake Street Food Arona 3 di 3

Tante le novità quest’anno per l’evento aronese a cura di Pro Loco Arona, 4° tappa del più ampio Urban & Lake Street Food Festival!

A partire dai truck food, sempre più selezionati e ricercati come gli hamburger gourmet di Rockburger Benecosì, la mitica apina di The Meatball Family con le polpette di Diego Abatantuono, le pettole saracene de i Briganti, i meravigliosi primi piatti di C’è Pasta per te e la bellissima roulottina vintage di el Vero Panuozzo di Gragnano.

Non potevano mancare gli hamburger di chianina di BBQ Valdichiana, e sempre in tema di carne la picanha brasiliana di Picanha’s Cube e gli arrosticini di Arrosticini Divini, ma neanche i cartocci di pesce fritto di Pirate on The Road de I Baccalà.

E sempre in tema di sfizio culinario abbiamo le olive ascolane di O’liva, il pane cunzato siciliano di Bedda, l’attesissimo polpo alla brace di Da Mama e le piadine e i taglieri di Velia.

New entry Il Barroccio del Mugello con la cucina tipica toscana, la tradizione pugliese di Frysell, la cucina calabrese di Anglo di Pè e le specialità Romane di Ape Cesare. Dalla cucina internazionale invece arrivano ad Arona le tapas e la Paella spagnola di Las Bravas, la cucina peruviana di El Panchito, i tacos e i burrito di Dillo, la cucina asiatica di Asian Crossover (finalista del format TV Street Food Battle e volto di masterchef nella persona dello Chef Marco Loy), gli hot dog di Pop Dog e il fast fresh food di Bop.

Arona Street Food non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi.

Anche questa’anno la Silent Disco colora silenziosamente il lungolago di Arona per tutte e tre le serate. Un meraviglioso evento ad impatto acustico ZERO, open air, e con centinaia di cuffie colorate, 3 dj in consolle e 3 generi musicali. Ma anche tanta musica dal vivo.

Si parte venerdì 8 alle ore 20 con Missin Red per ballare al ritmo di un dj set dal gusto ricercato e trascinante, con selezioni che variano dal swing all’electro swing, dalle oldies all’elettronica, dai mash-ups alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass. Il dj set è personalizzato da alcuni brani originali cantati live. Dalle 22.30 sul tetto dell’Airstream partirà la musica trascinante di Cristian Zaffaroni.

Sabato 9 sempre dal tetto del mitico Airstream si parte con la musica su vinile di Dj Marvin, un vero e proprio juke box umano che accontenterà tutte le età per due ore di super revival in vinile. A seguire la serata dedicata a La Rocca discoteca Arona con i Djs Max Cerutti e Lorenzo Poletti che si alterneranno sul tetto dell’Arirstream tra sonorità hip hop e raggaeton.

Domenica 10 giugno l’appuntamento si parte con un aperitivo in jazz dal vivo e a seguire la grande musica pop internazionale interpretata dalla bellissima Lady Violet Dj.

La serata e l’evento si chiuderà con la grande festa a cura SandoParty.

PER I BAMBINI

Giochi di una volta, laboratori creativi e tanto divertimento tutti i giorni a tutte le ore con Grafobus.

Eventi collaterali

Arona Street Food ospiterà una piccola selezione di giovani artigiani e designer in un’area dedicata ad una decina di espositori di The Urbanist Market.

Esibizioni di Artisti di strada nell’arco delle tre giornate e sabato 8 ospiti della serata le Ballerine Luminose.

Dove

Arona, Lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini.

Orari

Venerdì 8 giugno dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 9 giugno dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 10 giugno dalle 11.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/182608692370957/

L’evento è a cura di Ass. Turistica Pro Loco Arona in collaborazione con Chocolat Pubblicità, e realizzato con il patrocinio della Città di Arona.

Un grazie speciale ai partner Acqua San Bernardo, Eolo e Jaguar Land Rover che con la loro presenza contribuiscono a dare sempre maggiori contenuti e qualità all’evento.