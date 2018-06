Torna Open People Day, una giornata per “farsi sentire”

Domenica 24 giugno, in piazza Libertà a Gallarate, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, torna Open People Day, l’appuntamento dedicato alla partecipazione e alla libera espressione dei cittadini.

È una giornata che coinvolge tutti gli enti partner del progetto Filo di Perle (Il Melo onlus, Auser Insieme di Gallarate, Aislo, Cooperativa Naturart, Il Melograno, Compagnia Teatrale Instabile Quick), insieme all’Amministrazione comunale di Gallarate – Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali.

Un’occasione per scoprire le numerose possibilità presenti e future offerte dal progetto Filo di Perle e partecipare in prima persona alle molte e differenti attività, iniziative, eventi socio-culturali dei cittadini per i cittadini (di ogni età), perché la partecipazione attiva alla vita cittadina può assumere molte forme, come molte sono le forme della cultura e della socialità, che anche attraverso il divertimento insieme costruiscono ponti solidi e duraturi tra le persone (nella foto: la prima edizione in piazza Garibaldi).

PROGRAMMA

Ore 15.00, Apertura Stand:

– Angolo accoglienza, per mamme e bimbi 0-3 anni, a cura de Il Melograno

– Laboratorio per bambini 4-10 anni, e face-painting, a cura de Il Melo

– Letture e narrazioni brevi, per bambini, ragazzi e adulti, a cura di Instabile Quick

– Redazione Multimediale del progetto Filo di Perle, a cura di Naturart e AISLO

– Presentazione del progetto RECC, la REte della Cultura in Città, a cura di Naturart e AISLO

Ore 15.30, Lettura animata, per bambini 3-6 anni, a cura de Il Melograno

Ore 16.00 Spettacolo/laboratorio/mostra con i Pupi Siciliani di Salvatore Giglio, in collaborazione con le classi terze delle Scuole Primarie di Sciarè e Cedrate dell’ “Istituto Comprensivo De Amicis”, a cura di Auser Gallarate

Ore 17.30 Premiazione concorso di fumetto “Fumettarte”, a cura di Instabile Quick (per iscrizioni: Crossroads-Intrecci culturali, info@intrecciculturali.it – eva.instabilequick@gmail.com – 0331.792446)

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SARA’ ANNULLATA