Torna in piazza il Mercatino del Baratto e del Giocattolo

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso 23 maggio, torna nel fine settimana il Mercatino del Baratto e del giocattolo di Gazzada Schianno, promosso dal Comune in collaborazione con un gruppo di genitori. Il nuovo appuntamento è per sabato 23 giugno dalle 17.00 alle 21.00 in Piazza Galvaligi.

La manifestazione vede come assoluti protagonisti della giornata i bambini, ciascuno responsabile del proprio banchetto con lo scopo di barattare con gli altri piccoli espositori o con i gli acquirenti di passaggio, proponendo degli scambi tra vecchi giocattoli, libri, figurine o altri oggetti di loro interesse. Un modo per condividere, conoscersi, divertirsi e dare nuova vita ai giochi altrimenti destinati ad essere dimenticati. E per tutti i bambini che allestiranno la bancarella, una pizzata offerta gratuitamente dalla Proloco.

La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e per i minori di 10 anni sarà richiesta la presenza di un genitore o di un adulto che ne faccia le veci.

L’allestimento del banchetto sarà a libera interpretazione di ogni bambino che potrà dare sfogo alla propria creatività tenendo presente che lo spazio massimo occupabile è un quadrato di 3metri.

Sarà consentito scambiare solo oggetti usati, ma in buono stato di conservazione, puliti e non pericolosi. Non sarà consentito scambiare vestiti, scarpe, generi alimentari, animali, articoli per adulti, articoli per animali, oggetti di antiquariato, di interesse storico, preziosi, atti a ferire, e qualsiasi articolo reputato dagli organizzatori non attinente allo spirito e alle finalità del mercatino.

Ogni forma di contrattazione dovrà essere insindacabilmente eseguita dai bambini o ragazzi partecipanti. I genitori non dovranno interferire. Perché la manifestazione è dedicata ai bambini, un’occasione per loro di coltivare vecchie e nuove amicizie, giocare e divertirsi insieme.

Per iscriversi basterà recarsi in piazza Galvaligi tra le ore 16.00 e le ore 17.00 e rivolgersi agli organizzatori. Le iscrizioni verranno raccolte fino ad esaurimento posti. E se qualcuno dovesse arrivare tardi niente paura: senza postazione potrà comunque passare per il mercatino, proporre scambi e poi partecipare alla prossima edizione prevista a settembre, in data ancora da stabilire.

Per maggiori informazioni è possibile visitare pagina Facebook del Comune di Gazzada Schianno oppure scrivere a

comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it