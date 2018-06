Torna in vigore l’ordinanza anti-alcol

Viene riproposta per il periodo estivo 2018 l’ordinanza che, in alcune aree della città, impone a bar e attività artigianali il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici. Per le attività commerciali, si stabilisce il divieto di vendita se non con altra merce di valore almeno equivalente, così da scoraggiare bivacchi e consumo su aree pubbliche. La misura avrà valore sino al 31 ottobre.

«Il ripristino delle limitazioni – sottolinea l’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci – è stato chiesto anche dagli esercenti, segno che il motivo dell’ordinanza viene compreso e condiviso. Gli appartenenti alla categoria, inoltre, concorrono in forma attiva e partecipata, con segnalazioni e suggerimenti, al mantenimento della sicurezza e del decoro».

Il provvedimento si aggiunge ai divieti previsti da altre norme sugli alcolici: vendita e somministrazione agli under 18 (legge 125 del 2001), vendita e somministrazione ai minori di 16 anni (articolo 689 del Codice penale), consumo di bevande di qualsiasi gradazione nelle aree verdi e in tutti luoghi pubblici e di uso pubblico, a esclusione delle pertinenze di pubblici esercizi autorizzati (articolo 17 del Regolamento di Polizia Urbana).

Di seguito, l’elenco delle vie e delle piazze interessate:

via XXIX Maggio

corso ITALIA

via GIUSSANO (da via Lega a corso Italia)

via DE GASPERI (da via Vittoria a corso Italia)

Area CANTONI

corso SEMPIONE (da via Barlocco a via Tirinnanzi)

Largo TOSI (da via Matteotti a piazza IV Novembre)

largo SEPRIO

piazza DON STURZO

via PALESTRO (da corso Garibaldi a piazza Don Sturzo)

corso MAGENTA (da piazza Assi a via Ratti)

via VENEGONI (da via Gaeta a piazza del Popolo)

piazza DEL POPOLO

via VENEGONI (da via Liberazione-Vespucci a via xx Settembre)

via PASTRENGO (da via Rossini a via Toti)