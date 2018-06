Torna il Web Marketing Festival: tre giorni tra internet e futuro

Il Web Marketing Festival svela le prime carte e i primi numeri. L’edizione 2018 si svolgerà a Rimini dal 21 al 23 giugno e l’obiettivo di quest’anno, con oltre 60 incontri e con 400 relatori, è quello di scandagliare tutte le sfaccettature del digitale, dal coinvolgimento delle aziende alle istituzioni, dai personaggi pubblici alle tematiche sociali, fino ad arrivare al futuro, con uno sguardo alla gestione dei dati, all’ambiente e all’intelligenza artificiale.

Alcuni punti del programma del Festival sono stati presentati a Milano nella mattinata di martedì 12 giugno, alla presenza di Cosmano Lombardo, tra gli organizzatori e responsabili del festival, e di Andrea Lamaperti di Osservatori Digitali Innovation, centro di ricerca all’interno del Politecnico di Milano. Alcune anticipazioni hanno riguardato la presenza come conduttori di Elio (di Elio e le storie tese) e di Cristina Chiabotto. Mentre sui contenuti Lombardo ha snocciolato molte novità rispetto alle altre edizioni.

I contenuti

«Oltre alla sala Plenaria con gli eventi principali – ha spiegato -, vi saranno diverse sale formative che avranno temi dedicati al web marketing e all’innovazione digitale. Ma ci saranno anche sale interamente dedicate a una serie di argomenti: intelligenza artificiale, criptovalute, realtà aumentata, e abbiamo riservato uno spazio al mondo del digital retail e una al digital fashion. Volevamo sviluppare un programma di alta qualità: ci saranno oltre 400 relatori, 14 workshop dalla Seo allo storytelling. Questi saranno a pagamento riservati al massimo a 30 persone i cui importi andranno in beneficienza. Abbiamo individuato come destinazione degli introiti i giovani pazienti oncologici in Calabria, per dare loro una formazione che non riescono ad avere durante il ricovero. Saranno molte le iniziative legate alla raccolta fondi, come anche gli introiti del ristorante».

Non viene dimenticato il tema del Giornalismo, come spiega Cosmano: «Ci sarà una sala dedicata allo story telling e una al tema legale sui dati con approfondimenti sul GDPR. Vi sarà anche un hackaton dedicato alle fake news, per individuare soluzioni e proposte per affrontare questo problema. Un’intera giornata che ha già ottenuto un centinaio di iscrizioni. Inoltre, insieme a Lercio abbiamo organizzato la Bufala d’oro: l’ironia è un’ottima arma per affrontare le false notizie, per guardare in faccia chi produce queste fake news».

Un’anticipazione sui contenuti prodotti direttamente dall’organizzazione del Web Marketing Festival, è stata data da Andrea Lamaperti degli Osservatori Digitali Innovation: «Al festival parleremo di internet media e comunicazione digitale, di come sia diventato internet il secondo media per la raccolta pubblicitaria, avvicinandosi molto a quello che raccoglie oggi la televisione, superando decisamente la carta stampata. Parleremo di e-commerce, di come crescono i prodotti e gli acquisti, con riferimento a settori ben specifici. Parleremo di digital retail e big data, di quanto le informazioni all’interno di un’azienda siano improntanti per la raccolta dei dati, per raggiungere una migliore soddisfazione del cliente. Organizziamo inoltre una sezione dedicata all’intelligenza artificiale».

La ricerca sui siti dei Comuni Italiani

Sarà poi presentata nel dettaglio la ricerca riguardante i quasi 8mila comuni italiani e i loro siti online, di cui è stata data una piccola anticipazione durante la conferenza stampa: meno della metà dei siti istituzionali si caricano in meno di 4 secondi, solo il 45 per cento sono mobile friendly; solo 131 comuni hanno un account Instagram mentre 480 utilizzano Twitter. Decisamente maglio con la pagina Facebook, usata da 1.600 comuni. Altri dettagli saranno dati durante il festival.

L’attenzione al sociale

Oltre alla raccolta fondi per i bambini dell’istituto oncologico in Calabria, è stato istituito insieme a RDS il contest musicale Premio Peppino Impastato, dedicato esclusivamente ai band che trattano temi sociali. Le cinque band finaliste si esibiranno in spiaggia durante una delle serate. Sarà poi consegneremo anche un premio, insieme all’associazione “Rete 100 passi“, destinato a un giornalista che si è contraddistinto per la lotto per la legalità.

Sulla cultura della legalità in ambito digitale saranno presenti: Angelo Corvo, una delle persone sopravvissute all’attentato a Giovanni Falcone, e Giovanni Papacuri, autista sopravvissuto all’attentato a Rocco Chinnici, che ha portato avanti il processo di informatizzazione del maxi processo contro la mafia. Si sarà anche Salvatore Cusimano, di Rai Sicilia, che ha seguito la cronaca di Mafia in Sicilia.