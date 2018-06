Tornano i concerti del Concorso Nazionale Villa Oliva

Al via gli eventi serali estivi legati al Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago.

Il concorso, che si svolgerà dal 2 all’8 luglio 2018 nella Villa Oliva in via Volta 15 a Cassano, è giunto alla quinta edizione per quanto riguarda le sezioni dedicate al pianoforte, alla quarta per la chitarra e la musica d’insieme.

I concorrenti iscritti sono centoventi e provengono da varie regioni italiane (Sardegna, Calabria, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, oltre alla Lombardia).

La commissione della sezione chitarra e musica d’insieme, presieduta da Luca Trabucchi, è formata da Marco Del Greco, Enea Leone, Liliana Pesaresi, Pieralberto Pizzolotto.

La commissione della sezione pianoforte e duo pianistico, presieduta da Marcella Crudeli, è formata da Vittorio Costa, Alessandro Gagliardi, Michele Gioiosa, Sandra Landini.

Le audizioni saranno pubbliche, durante le intere giornate della manifestazione (per conoscere il calendario esatto consultare il sito www.sabrinadente.it).

Durante le serate del 4 e dell’8 luglio, alle 21.00, si terranno i concerti di premiazione dei vincitori assoluti rispettivamente delle sezioni di chitarra e di pianoforte. Il 7 luglio, sempre alle 21.00, la Villa Oliva ospiterà il giovane pianista Tiziano Rossetti, vincitore del Premio Villa Oliva 2017, che si cimenterà in un programma monografico su Franz Liszt.