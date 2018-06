Il Tosi festeggia i suoi diplomati “storici”

Diplomati storici chiamati a raccolta. In attesa della festa del diploma 2018, l’ITE Tosi con l’Associazione Noi del Tosi convoca gli ex studenti che quest’anno celebrano il 25°, 50° e 60° anniversario della consegna del diploma per festeggiarli e creare un’occasione per riunirsi e condividere un’esperienza comune.

I diplomati del 1993 si ritroveranno nuovamente nel giardino della scuola per la “Festa dei diplomati del 25°”, riprendendo la tradizione del “Diploma Day” ormai consolidata, ma non presente ai tempi del loro percorso di studi.

Tutti e 160 sono stati invitati ai festeggiamenti in programma il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, che prevedono la cerimonia di consegna del “Diploma del 25°” e un apericena.

I diplomati del 1958 e del 1968, per il loro sessantesimo e cinquantesimo anniversario vivranno un piacevole e intenso fine settimana in terra veneta all’insegna del paesaggio e dell’arte.

I prossimi 30 giugno e 1 luglio parteciperanno infatti alle diverse attività organizzate e offerte dall’ITE Tosi e da “Noi del Tosi” tra le provincie di Padova e Venezia: la scoperta di Villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia, celebre bene del FAI; la Cena di gala ad Abano Terme per la consegna dei Diplomi del 60° e del 50°; la visita alla mostra ‘Una collezione italiana. Opere della Collezione Merlini’ per ammirare le opere della Collezione Merlini esposte a Palazzo Fortuny a Venezia.

Le diverse iniziative confermano l’impegno dell’ITE Tosi e dell’Associazione nel promuovere e mantenere la relazione con quanti hanno vissuto momenti importanti della propria vita scolastica nell’istituto, non importa quanto lontani nel tempo, e che potranno aggiungere altri ricordi indimenticabili.