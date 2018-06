Tragedia nel Comasco, giovanissimo muore carbonizzato

Tragedia della strada questo pomeriggio 22 giugno attorno alle 18.30: un giovane è morto bruciato nella sua auto, e la persona che era con sè strappata dalle fiamme da chi passava di lì.

Il fatto è avvenuto a Turate, nel Comasco.

Dalle prime informazioni un’auto e un mezzo pesante si sarebbero scontrati in via Como, una strada in una zona di campagna non distante dalla Pedemontana.

Nell’urto il conducente dell’auto è rimasto intrappolato nell’abitacolo che è stato avvolto dalle fiamme. Alcuni passanti sono riusciti a estrarre il passeggero, mentre il conducente ha perso la vita.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento l’incendio, messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Il ragazzo ferito ha 19 anni ed è stato portato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso: i medici lo hanno stabilizzato e portato al Niguarda.

Ferito anche il conducente dell’altro mezzo, un uomo di 48 anni, in codice verde a Saronno.

Giovanissima la vittima: dalle prime informazioni sarebbe un ragazzo del 1999, coetaneo del passeggero, che oltre alle ustioni riportate era sotto shock al momento dei soccorsi.