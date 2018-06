Tre giorni di festa della banda tra metal, moto e fumetti

Come tradizione, per il 46° anno consecutivo, riprende la Festa di San Giacomo, più conosciuta a Gerenzano come la “festa della banda”. Sarà un’edizione più corta ma non per questo meno ricca di contenuti e novità.

Si inizierà venerdì 8 giugno con la sfilata di tutte le associazioni del paese e della banda, da Piazza De Gasperi fino al Centro sportivo di via Inglesina, luogo della manifestazione. All’arrivo canti, balli e karaoke, oltre ad intrattenimento per i più piccoli ed il servizio gastronomico dei volontari della nostra associazione.

Sabato 9 e domenica a0 prenderà invece il via la 7° edizione della festa della birra di Gerenzano, voluta dai giovani bandisti. Il programma prevede per il 9 giugno l’immancabile festival metal “Blood in Gerenzano”, che vedrà alternarsi sul palco dalle 17.00 sei gruppi: ospiti d’onore i Necrodeath, storico gruppo italiano del genere, oltre ai padroni di casa Pigspeed.

Diversa invece la giornata di domenica 10 giugno: per tutti i motociclisti si terrà un motoraduno con la possibilità di mettere in esposione il proprio mezzo. Per gli amanti dei fumetti e dei supereroi invece ci sarà la prima edizione di”Gerenzano in Cosplay”. Dalle 19.00 musica dal vivo con tre gruppi da non perdere. E per finire, per riunire vecchi compagni di scuola, si terrà la cena delle leve. Tutte le informazioni più dettagliate sulla pagina FB del Beer’n Soul.

Gli organizzatori invitano tutti i gerenzanesi per bersi una delle cinque selezionate birre, per gustarsi un’ottima salamella con patatine oppure semplicemente per passare una serata in spensieratezza sostenendo una delle associazioni storiche del paese.