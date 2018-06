Tre giorni di festa e motori con il Motoclub Gemonio

Torna “a casa” la annuale festa del Motoclub Gemonio, in calendario nel fine settimana dall’8 al 10 giugno in quella che fu la sua sede nelle prime edizioni, il centro polivalente di via Curti a Gemonio, nella zona delle scuole e dei campi sportivi.

L’associazione di appassionati delle due ruote, da qualche anno aveva spostato il proprio evento – intitolato Motoclub Gemonio in Rock – in alcune località vicine (Laveno e Ternate), ma per questa 8a edizione ha scelto di rientrare in paese per una festa comunque calda e molto sentita.

La rassegna prevede tre giorni di divertimento grazie al collaudato mix tra banco gastronomico, spine della birra, musica dal vivo e naturalmente passione per i motori, garantita anche dai percorsi on-off road e dal 3° ritrovo del Ktm Adventure Group.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18 di venerdì 8 giugno, con l’apertura degli stand gastronomici, la cena e a seguire il concerto live degli Alevation.

Sabato si apre invece nel pomeriggio con gli spazi degli espositori e le bancarelle e, comunque, la possibilità di birra e salamelle. Dalle 18 di nuovo spazio al banco gastronomico e quindi alla musica: sul palco il concerto dell’MMC Blues Line.

Domenica 10 si comincia al mattino: alle 9 saranno aperte le iscrizioni per un motogiro turistico che inizierà alle 10,30 e porterà i motociclisti su alcune delle strade più belle del Varesotto. Intorno all’ora di pranzo di nuovo fuoco ai fornelli in attesa del rientro dei partecipanti al motogiro. Nel pomeriggio le premiazioni e, alle 17, la chiusura della manifestazione.