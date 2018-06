Tre varesini in Cornovaglia con la rappresentativa del “sedile fisso”

Prosegue l’esperienza internazionale della rappresentativa azzurra di canottaggio a sedile fisso che comprende – tra i 12 convocati – anche un tris di atleti delle società del Varesotto.

Dopo le gare disputate a Galles e Malta, arriva infatti l’appuntamento in Cornovaglia (Inghilterra) grazie all’invito della Cornwall Pilot Gig Association. Sulle acque di Mounts Bay e Mousehole, sabato e domenica, ci saranno anche tre vogatori della nostra provincia: si tratta di Marco Cozzi ed Elena De Pieri della Porto Ceresio e Matilde Brunati della Cerro Sportiva.

Sabato il programma prevede al sabato alcune regate con barche a sei posti, con l’Italia che schiera una squadra maschile (con Cozzi), una femminile (con De Pieri e Brunati) e due miste (con tutti i varesini a bordo). Domenica invece le sfide su imbarcazioni singole, sui “3 senza” e sui “4 con”.

«Siamo felici di poter ricambiare le partecipazioni dei club della Cornovaglia alla gare internazionali disputate in Italia tra il 2013 e il 2017 – spiega il presidente federale Marco Mugnani – La nostra presenza sarà un’occasione per render ancor più stretto il rapporto instaurato in questi anni e per valorizzare le tradizioni remiere a sedile fisso».