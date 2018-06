Tredici sere d’estate per vivere l’Ippodromo Le Bettole di Varese.

La stagione estiva delle corse è stata presentata nella mattinata di lunedì 25 giugno da Guido Borghi, presidente della Società Varesina Incremento Corse Cavalli che ha parlato di «una nuova estate, rocca di emozioni e aperta a famiglie e alla cittadinanza, per far tornare a vivere l’Ippodromo di Varese. Tutto il movimento italiano si è fortemente ridotto, noi però, ci siamo ancora. Non molliamo e vogliamo riportare Le Bettole ai fasti del passato».

Si parte il 26 giugno, martedì sera, con l’apertura della stagione alle 20.40 con una riunione fatta di sei corse. Saranno in tutto 13 le serate dedicate ai cavalli, oltre all’apertura sei appuntamenti a luglio e sei ad agosto, il martedì ed il sabato, con il clou più atteso venerdì 31 agosto con il Gran Premio Città di Varese. Ci saranno corse di qualità e momenti di svago, studiati insieme alla Gandini Active Group di Maurizio Gandini: un nuovo maxischermo, la gestione delle scommesse al totalizzatore e il ritorno del concorso riservato a Lady Galoppo, che eleggerà la più bella delle Bettole il 25 agosto, il giorno delle corse dedicate ai 140 anni dell’Ippodromo di Varese. Insomma, sarà un’estate da non perdere alle Bettole.

LE 13 GIORNATE DELLA STAGIONE ESTIVA ALLE BETTOLE