Treni, Regione: “Ci opporremo alla chiusura delle biglietterie”

In relazione a notizie veicolate in particolar modo dai social network, Regione Lombardia fa sapere in una Nota che “Si opporrà ad eventuali progetti di chiusura delle biglietterie ferroviarie sul territorio lombardo”.

Infatti, prosegue la Nota “La Regione considera la presenza del bigliettaio un antidoto alla desertificazione delle stazioni, un punto di riferimento per gli utenti che devono acquistare biglietti e abbonamenti e un deterrente per i criminali, contribuendo a rendere più vivi e sicuri in particolare gli scali ferroviari medio-piccoli”.

Nella Nota si fa inoltre presente che Trenord ha l’obbligo di comunicare alla Regione con tre mesi d’anticipo l’eventuale serrata definitiva delle biglietterie, pena il mancato rispetto del contratto di servizio che può comportare sanzioni.

Ipotesi – conclude la Nota – che Regione Lombardia non vuole neppure prendere in considerazione in quanto reputa “Le biglietterie un servizio storicamente garantito e che tale deve rimanere. Chi insinua che la Regione vorrebbe chiuderle o è in malafede o non conosce le normative vigenti”.