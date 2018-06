Treni, ritardi sulla Treviglio e Domodossola

Ritardi questa sera, giovedì 28 giugno su due direttrici importanti per il traffico ferroviario pendolare.

Sulla Domodossola-Gallarate-Milano la pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord segnala per il treno 10424 (Milano Porta Garibaldi 18:49 – Arona 19:55) ritardi di 25 minuti poiché il treno è rimasto fermo tra Canegrate e Legnano per un guasto.

Sulla Novara-Milano-Treviglio il treno 23072 (Treviglio 19:40 – Varese 21:47) viaggia con 15 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Problemi anche sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate dove il treno 24161 (Saronno 19:35 – Albairate 21:22) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.