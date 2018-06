Treno guasto alle porte di Milano, viaggio infinito per i pendolari

Un’ora e mezza di viaggio da Gallarate a Milano. Per non parlare di chi ha iniziato il viaggio a Luino o ad Arona o a Domodossola. È l’odissea denunciata dai viaggiatori dei treni del mattino della direttrice Milano-Gallarate, a causa di un problema che ha coinvolto un treno di Trenitalia.

Ad esempio il 10403 da Arona ha accumulato quasi cinquanta minuti di ritardo: passato da Gallarate alle 7.23, è arrivato a Milano alle 8.50. Il diretto 10405 da Domodossola (è partito alle 6.03 dalla cittadina piemontese) è arrivato alle 9.01, con 50 minuti di ritardo. Tuto originato da un guasto a un treno precedente, che ha paralizzato uno dei due binari in ingresso, mentre continuava il traffico sulla linea “lenta” diretta al tunnel del Passante.

I pendolari lamentano anche i disagi legati alle mancate informazioni. Una lettrice pendolare gallaratese, che viaggiava sul convoglio da Domodossola, si è ritrovata a lungo ferma in piena linea: «Alla richiesta mia e di altri passeggeri (non potevate dircelo a rho fiera che cosi scendavamo a prendere il Passante, che sta regolarmente funzionando o la metro?) la risposta é stata: “a Rho fiera non lo sapevamo che era guasto!”». Un’altra lettrice spiega di aver atteso sul treno da Arona, con le porte chiuse, a Rho Fiera, sempre senza informazioni. Il 20307 da Luino è arrivato alle 8.37, con 40 minuti di ritardo. Anche qui i viaggiatori si sono ritrovati fermi a Villapizzone senza informazioni e, a lungo, con le porte chiuse. Alla fine molti sono riusciti a salire su un treno del Passante diretto in centro: «Si è perso tempo perché altri treni del Passante sono passati nel frattempo che eravamo bloccati a bordo» dice Raffaele Specchia, del comitato pendolari. «Non eravamo in mezzo alla campagna ma fermi in stazione. Il divieto di discesa è inspiegabile».

I disagi hanno comunque riguardato diversi treni delle direttrici del Nord-Ovest, nella fascia 7.30-.30 e anche dopo. Ad esempio anche il successivo treno da Domodossola-Gallarate ha accumulato un quarto d’ora di ritardo.