Da Varese e Como fino a Malpensa con il treno diretto

Parte domenica 10 giugno, alle prime ore del mattino, la linea S40 Como-Mendrisio-Varese-Malpensa. Una data – anche questa – in qualche modo storica, perché a 20 anni dal lancio dell’aeroporto internazionale, vede per la prima volta collegamenti diretti tra il capoluogo della provincia in cui ricade lo scalo di Malpensa.

Con 18 corse giornaliere, il nuovo collegamento permetterà di raggiungere i Terminal 1 e 2 dello scalo ogni due ore tra le 7 e le 23 senza cambi da Varese, Mendrisio, Como e con un solo cambio da Lugano e Bellinzona. Con questo ampliamento si completa il collegamento inaugurato a gennaio con l’avvio della linea S40 Varese-Mendrisio-Como.

Grazie all’attivazione del nuovo raccordo, sarà possibile raggiungere il Terminal 2 di Malpensa Aeroporto in treno senza cambi in 1 ora e 34 minuti da Como, 1 ora e 14 minuti da Mendrisio e in 47 minuti da Varese. Nell’aeroporto di Malpensa le stazioni ferroviarie sono situate all’interno dei Terminal 1 e 2, permettendo ai viaggiatori che raggiungono lo scalo in treno di evitare problemi e costi di parcheggio. La nuova linea S40 crea anche altre nuove relazioni dirette, ad esempio da Ferno-Lonate Pozzolo verso Varese e Como.

Con la fine degli importanti lavori di ammodernamento che hanno interessato la linea nell’ultimo anno e con il prolungamento della linea S40 fino a Malpensa Aeroporto, da domenica 10 giugno la linea S30 Bellinzona Cadenazzo-Luino-Gallarate-Malpensa circolerà ogni due ore fino a Gallarate. A Gallarate i viaggiatori in direzione Malpensa Aeroporto si potranno servire della linea S40.

I titoli di viaggio – biglietti e abbonamenti – saranno in vendita nelle biglietterie di Trenord, per quanto riguarda le relazioni tra due località italiane (ad esempio Varese-Malpensa o Como-Malpensa). Per il viaggio da stazioni internazionali i titoli di viaggio saranno acquistabili sui canali TILO.

Prezzo treno Como-Varese-Gallarate-Malpensa

Il viaggio da Varese a Malpensa costa 13,00 € (6.50 il ridotto per i ragazzi), da Busto FS a Malpensa 4,00 euro (2,50 per ragazzi), da Gallarate a Malpensa 6,00 euro (3,50 i ragazzi). Da Como San Giovanni a Malpensa 17 euro (6,50 il ridotto), da Albate Camerata 18 (9 i ragazzi). Da Como c’è anche biglietto di prima classe.

Da Induno Olona o da Arcisate a Malpensa si paga 13 euro (6,50 per ragazzi), da Gaggiolo 14 euro (7 euro per ragazzi).

Per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri dalla Svizzera, la tratta Mendrisio-Malpensa costa 24.10 Chf.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile visitare il sito trenord.it e tilo.ch.