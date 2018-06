In treno da Varese a Malpensa? Da oggi si può fare

Varese e Malpensa da oggi sono ufficialmente collegate con un treno diretto. E’ infatti partito alle prime ore del mattino il primo TiLo della linea S40 che collegherà senza cambi Como, Mendrisio e Varese ai due terminal dell’aeroporto.

Con 18 corse giornaliere, il nuovo collegamento permetterà di raggiungere i Terminal 1 e 2 dello scalo ogni due ore tra le 7 e le 23 senza cambi da Varese, Mendrisio, Como e con un solo cambio da Lugano e Bellinzona. Con questo ampliamento si completa il collegamento inaugurato a gennaio con l’avvio della linea S40 Varese-Mendrisio-Como.

Grazie all’attivazione del nuovo raccordo, sarà possibile raggiungere il Terminal 2 di Malpensa Aeroporto in treno senza cambi in 1 ora e 34 minuti da Como, 1 ora e 14 minuti da Mendrisio e in 47 minuti da Varese. Nell’aeroporto di Malpensa le stazioni ferroviarie sono situate all’interno dei Terminal 1 e 2, permettendo ai viaggiatori che raggiungono lo scalo in treno di evitare problemi e costi di parcheggio. La nuova linea S40 crea anche altre nuove relazioni dirette, ad esempio da Ferno-Lonate Pozzolo o dalla stazione di Busto Nord verso Varese e Como.

Con la fine degli importanti lavori di ammodernamento che hanno interessato la linea nell’ultimo anno e con il prolungamento della linea S40 fino a Malpensa Aeroporto, da domenica 10 giugno la linea S30 Bellinzona Cadenazzo-Luino-Gallarate-Malpensa circolerà ogni due ore fino a Gallarate. A Gallarate i viaggiatori in direzione Malpensa Aeroporto si potranno servire della linea S40.

I titoli di viaggio – biglietti e abbonamenti – saranno in vendita nelle biglietterie di Trenord, per quanto riguarda le relazioni tra due località italiane (ad esempio Varese-Malpensa o Como-Malpensa). Per il viaggio da stazioni internazionali i titoli di viaggio saranno acquistabili sui canali TILO.

Prezzo treno Como-Varese-Gallarate-Malpensa

Il viaggio da Varese a Malpensa costa 13,00 € (6.50 il ridotto per i ragazzi), da Busto FS a Malpensa 4,00 euro (2,50 per ragazzi), da Gallarate a Malpensa 6,00 euro (3,50 i ragazzi). Da Como San Giovanni a Malpensa 17 euro (6,50 il ridotto), da Albate Camerata 18 (9 i ragazzi). Da Como c’è anche biglietto di prima classe.

Da Induno Olona o da Arcisate a Malpensa si paga 13 euro (6,50 per ragazzi), da Gaggiolo 14 euro (7 euro per ragazzi).

Per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri dalla Svizzera, la tratta Mendrisio-Malpensa costa 24.10 Chf.

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile visitare il sito trenord.it e tilo.ch.