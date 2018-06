Trentacinquesima staffetta 24x1ora: fatica, energia e solidarietà

Grande soddisfazione per gli atleti delle squadre che tra sabato e domenica hanno dato vita allo stadio comunale Colombo Gianetti alla classica staffetta 24x1ora organizzata dal Gap per il trentacinquesimo anno.

Prima classificata la “Azzurra Garbagnate” squadra A con 940 giri di pista, seconda classificata la squadra “Cardatletica” con 883 giri mentre al terzo posto si piazza la prima squadra locale il “Cai Saronno” con 829 giri.

Per la prima volta c’è anche una prova in solitaria quella dell’atleta di Matteo Colombo che in poco meno di 20 ore è riuscito a percorrere ben 161 chilometri. “Sono onorato di correre per una giusta causa, non nego di aver avuto grossi problemi fisici durante la corsa ma volevo continuare!” Ha commentato l’atleta che corre da due anni in memoria di Luca, per l’Associazione “Quelli che con Luca onlus” che sensibilizza sulla leucemia mieloide infantile. A premiare le squadre l’assessore allo Sport, Gianpietro Guaglianone. Tra le singole prestazioni spiccano al maschile quella di Emanuele Repetto, atleta del Cardatletica, che ha corso durante la sua frazione 17,837 chilometri, mentre al femminile quella di Francesca Marin, atleta dell’Oliver Team, che ha corso in un’ora 14,929 chilometri.