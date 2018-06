Trento troppo forte: Varese lascia le finali nazionali

Fine corsa per la Pallacanestro Varese alle finali nazionali under 18 di basket. I biancorossi, che ieri avevano strappato in extremis il pass per la seconda fase, sono stati nettamente battuti 77-58 dalla Dolomiti Energia Trento nello spareggio (ottavo di finale) per entrare nei quarti del torneo tricolore.

Come avvenuto con Bergamo, anche stavolta la squadra di Grati è stata protagonista di un pessimo avvio (18-4, poi 20-7 alla pausa). Ma se contro la Blu Orobica i giovani biancorossi erano riusciti a risalire nel secondo quarto, contro Trento il divario è rimasto molto ampio per il resto del match e si è sostanzialmente stabilizzato intorno alle 20 lunghezze.

Varese ha pagato a caro prezzo sia le tante palle perse – ben 19 – sia le percentuali glaciali dall’arco, 2/21. Cifre troppo deficitarie per riuscire a mettere in difficoltà una Dolomiti che ha diversi giocatori già nel giro della prima squadra a partire da Luca Conti, mattatore con 21 punti. Per i biancorossi l’unico in doppia cifra è stato Ivanaj, autore di 16 punti.

«Torniamo a casa comunque soddisfatti anche se naturalmente saremmo rimasti volentieri a Montecatini ancora qualche giorno – ha spiegato coach Grati – Credo che i ragazzi abbiano fatto una bella esperienza. Sono contento di essermi potuto misurare con le big italiane per capire a che livello siamo con la nostra under 18. Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità ma anche i ragazzi e i tifosi che si sono fatti sentire per incitarci».