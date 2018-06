Tricolore under 18 in palio a Bormio, la Uyba tra le 16 aspiranti

Tempo di finali scudetto giovanili anche nel volley femminile. Ieri – mercoledì 13 – in Valtellina si sono conclusi i gironi di qualificazione che mettevano in palio gli ultimi quattro posti per la fase finale. E uno di questi è andato alla Unet E-Work Busto Arsizio che ha vinto il gruppo B senza problemi (triplo 3-0 per le biancorosse) e che da oggi sarà una delle protagoniste del Gruppo E, di ben più alta levatura.

La giovane UYBA allenata da coach Christian Tammone, che può contare tra le altre su Virginia Peruzzo, appena “promossa” in prima squadra per la prossima stagione dovrà subito vedersela con una delle grandi favorite per il titolo, la Volleyrò Casal de’ Pazzi, società romana da sempre in grande spolvero per quanto riguarda le giovanili e vincitrice del tricolore di categoria nelle ultime quattro stagioni.

Busto Arsizio – che non darà nulla per scontato neppure contro le forti tricolori – potrebbe quindi puntare forte sulle altre due sfide del girone per passare il turno: le avversarie sono le siciliane del Maia Dentis Catania e le salentine del Cuore di Mamma Cutrofiano. Il girone si esaurirà in due giorni, visto il doppio turno del venerdì. Anche sabato vedrà le squadre qualificate (le prime due di ogni girone) in campo per due volte, per quarti e semifinali. Le finali di ogni livello sono infine previste per domenica 17 alla mattina: il match per il titolo si giocherà alle 11 al Pentagono di Bormio.