Turbo-Arianna a Tarragona: Castiglioni è medaglia d’oro

Era entrata in finale con il miglior tempo, e forte di una medaglia già al collo utile a rompere il ghiaccio. E non ha tradito le attese. Arianna Castiglioni ha vinto la medaglia d’oro sui 50 rana ai Giochi del Mediterraneo, “ornando” il risultato anche con il record della manifestazione.

La bustocca (foto dal profilo Instagram), che compirà 21 anni a Ferragosto, ha dominato la finale di Tarragona, superando Martina Carraro (argento) nel derby azzurro e appunto facendo segnare il miglior tempo di sempre in questo evento. 31″07 per l’allieva di coach Gianni Leoni, tesserata per Team Insubrika e Fiamme Gialle: cinque centesimi in meno del tempo ottenuto sulla stessa distanza dalla cipriota Chrystoforou a Mersin 2013.

Castiglioni è anche primatista italiana sui 50 rana con 30″33, tempo ottenuto ai Mondiali di Budapest lo scorso anno.

Quella di Arianna è la seconda medaglia “varesotta” ai Giochi del Mediterraneo 2018 e segue, come detto, il bronzo della stessa ranista ottenuta nei 100 metri. Altre buone speranze arrivano dal sollevamento pesi con Giorgia Bordignon, mentre il canoista Giulio Dressino si è fermato al quinto posto. Ma anche altri atleti nostrani possono lasciare il segno.

