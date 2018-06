Tutti a canestro in piazza Montegrappa

Il cuore della Città Giardino, piazza Montegrappa, ospita l’ottava edizione della Varese Basket Fest, la giornata sotto canestro organizzata dalla Pallacanestro Varese insieme al Comune, al trust “Il basket siamo noi” e all’associazione Amici del Campetto.

Da metà mattina alla sera inoltrata i grandi protagonisti della giornata saranno i giocatori di tutte le età che daranno vita ai diversi tornei (3 vs 3) in programma, quelli per le categorie minibasket, under e senior. In campo ci sarà anche spazio per alcuni campioni che hanno vestito la maglia di Varese e disputeranno un Torneo Legend, anche in questo caso di 3 contro 3.

Nel corso della giornata saranno inoltre presenti diversi esponenti della prima squadra della Openjobmetis, in particolare il “gruppo italiano” formato da capitan Giancarlo Ferrero, da Nicola Natali e da Matteo Tambone. A “osservare” i tornei anche coach Attilio Caja e i suoi assistenti, Matteo Jemoli, Raimondo Diamante e Massimo Bulleri.

Sempre in piazza Montegrappa sarà ancora a disposizione il museo della Pallacanestro Varese allestito dal trust, con la possibilità di sollevare (e farsi immortalare) la Coppa dei Campioni, vinta dalla società in ben cinque occasioni (QUI un articolo).

IL PROGRAMMA

10.00 – Apertura check-in squadre Minibasket, Under e Senior

10.30 – Inizio tornei Minibasket

12.30 – Inizio tornei Under

16.00 – Torneo Leggende

16.30 – Chiusura check-in Senior

17.00 – Inizio tornei Senior

23.00 – Fine tornei

TANTA GENTE PER I ROOSTERS

Giovedì sera, 7 giugno, il Salone Estense ha ospitato una serata speciale per il ciclo “Galleani racconta”: ospiti alcuni protagonisti dello scudetto dei Roosters del 1999. Con i moderatori Benedetta Lodolini e Fabio Gandini, sono saliti sul palco l’allora presidente Edo Bulgheroni, Gianni Chiapparo (che fu gm della squadra), coach Charlie Recalcati e gli ex giocatori Cecco Vescovi e Cristiano Zanus Fortes, oltre naturalmente a Sandro Galleani.