Tutti in ciabatte e camicia da notte per il pigiama party dei record

Quest’anno la città di Rescaldina ospiterà un evento speciale che, dal 2019, parteciperà al Guinness world record: si tratta del Pigiama party summer night, organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Commercio al quale sono invitati a partecipare tutti gli abitanti di Rescaldina e dei paesi limitrofi solo ed esclusivamente in pigiama o camicia da notte.

Il ritrovo sarà in piazza chiesa a Rescaldina il 21 giugno 2018, dalle ore 18.30. Da Piazza Chiesa si partirà in sfilata per le vie delle città accompagnati dalla banda cittadina, rigorosamente in pigiama, per arrivare alla festa della birra, al campo sportivo di via Barbara Melzi.

“Non ci deve essere limite alla fantasia: l’unica regola è il buon gusto – commenta il sindaco Michele Cattaneo – pigiami, camicie da notte, tutto è ammesso per questa festa un po’ diversa dal solito. Abbiamo invitato anche i cittadini dei comuni dei dintorni a presentarsi in pigiama, sarà sufficiente essere accompagnati da un rappresentante della giunta, in pigiama, per partecipare alla gara tra i comuni”.

Questo evento infatti sarà luogo di gara tra comuni, dove vincerà il Comune con più rappresentanti (obbligatoria la carta d’identità per mostrare il comune di provenienza), tra le contrade (obbligatorio indossare il foulard di appartenenza), e tra le bande delle città (con strumenti e… pigiama). Durante questa giornata inoltre tutti i commercianti aderenti all’iniziativa accoglieranno i clienti in pigiama o in camicia da notte e proporranno offerte… da sogno!