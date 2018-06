Ubi Banca chiude dieci sportelli e apre alla tecnologia

Ubi Banca entro la fine dell’anno chiuderà dieci sportelli in provincia di Varese. La decisione rientra nel piano industriale 2019/2020 che prevede l’ottimizzazione della presenza territoriale e il rinnovamento dello stile delle filiali. L’elenco degli sportelli che verranno chiusi non è stato ancora reso noto. Un passaggio che segue la complessa trasformazione da banca federale in banca unica con 400 prepensionamenti in base all’accordo raggiunto con il sindacato di categoria nell’ottobre del 2017.

nella foto una nuova filiale

Il piano prevede anche investimenti per la ristrutturazione di 48 filiali che saranno modernizzate per rispondere meglio alle esigenze del cliente e potenziare i servizi in risposta alla crescente domanda di digitalizzazione. Il nuovo layout, di tipo modulare, avrà aree dedicate alla accoglienza, con la presenza di personale dedicato, ambienti luminosi e moderni con postazioni distanziate e schermate per favorire la privacy. La nuova filiale avrà anche una forte componente tecnologica, con una connessione wi-fi gratuita, la presenza di supporti touch per le aree di education digitale, di videoroom per la consulenza specialistica da remoto e un sistema evoluto per la gestione dell’attesa, oltre a sportelli bancomat di ultima generazione e casse self assistite da cui è possibile effettuare in autonomia le principali tipologie di operazioni.