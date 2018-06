Ultimi lavori in piazza Vittorio Emanuele II, cambia la viabilità

Sono alle battute finali i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II. Ma per concludere il rifacimento della pavimentazione stradale di via Monsignor Borroni e della piazza stessa sarà necessario un ultimo sacrificio da parte dei bustocchi.

Dal 14 giugno e per un periodo di trenta giorni lavorativi (tempo permettendo) la viabilità di quella parte del centro subirà tante modifiche. Eccole nello specifico

Si tratta in particolare di

– divieto di transito e sosta con rimozione forzata in P.zza Vittorio Emanuele (lato est della piazza);

– divieto di transito in via Borroni, con esclusione dei veicoli diretti al parcheggio pubblico;

– divieto di transito in via A. Pozzi, in via Carducci, in via Don Minzoni e in via Bossi (tratto da via Rosmini a via A. Pozzi), con esclusione dei veicoli dei residenti e del traffico locale;

– inversione del senso di marcia in via Carducci, tratto da via Bossi a via Don Minzoni con transitabilità consentita verso via Don Minzoni;

– senso unico alternato in via Bossi tratto da via Carducci a via A. Pozzi con obbligo ai veicoli provenienti da via Bossi e diretti verso via Pozzi di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso opposto;

– doppio senso di circolazione e il divieto di sosta 0-24 in via A. Pozzi, tratto da via Bossi a P.zza Vittorio Emanuele II con l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in via A. Pozzi all’intersezione con via Bossi.