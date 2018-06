Ultimo weekend al Gagarin con la festa di inizio estate

Quello imminente sarà l’ultimo weekend della stagione del Circolo Gagarin. L’appuntamento per una “festa di inizio estate” è come sempre nei locali di via Galvani a Busto Arsizio.

«Ma abbiamo una bella sorpresa -spiegano dal circolo-: le persone che sono venute da noi a studiare e lavorare nei pomeriggi infrasettimanali sono state tante. Così abbiamo deciso di aumentare le nostre aperture pomeridiane. Da lunedì 04 giugno saremo aperti da lunedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:30 (e non più nei weekend). Parole chiave: studio, lavoro, dopo-lavoro, ma anche wi-fi, drink e anche cibo. Vi aspettiamo al chiringuito Gagarin».

Nel frattempo ecco il programma di questo weekend

VENERDI’ 1 GIUGNO

Prima serata dell’ultimo weekend della stagione. Non vi mancheremo tantissimo? Speriamo di sì. Troviamoci lì e abbracciamoci forte. Apriamo alle 20:30 come sempre.

SABATO 2 GIUGNO

Uguale uguale a ieri. Festa, chiacchiere, relax e una birretta o due.

DOMENICA 3 GIUGNO – h. 19:00

Aperitivo vegan

APERITIVO DI GUSTO ARSIZIO

Chiudiamo in grande stile con un appuntamento che ci ha tenuto compagnia per tutto l’anno: l’aperitivo vegan della gastronomia GustoArsizio, con prelibatezze di sola origine vegetale. Vi aspettiamo in tanti come sempre.

In serata, al bar, ultimo appuntamento anche per La Tana Dei Goblin, giochi da tavolo aperti a chi vuole provare. Fatevi sotto.