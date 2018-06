Un altro fine settimana con la Festa di San Giacomo

Dopo un inizio alla grande, prosegue nel fine settimana la 46° edizione della Festa di San Giacomo, organizzata dal Corpo musicale S. Cecilia di Gerenzano.

Tanta la gente accorsa per la sfilata di apertura con Proloco, Protezione civile, gruppo twirling, arcieri, Pedibus, Gerenzanese, il comitato Palio con i gonfaloni ed i rappresentanti di ogni rione e tante altre associazioni del territorio. Presente anche l’amministrazione comunale che, tramite le parole del sindaco Campi, ha ringraziato la banda per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nell’organizzare nuovamente questa manifestazione.

Sabato e domenica hanno visto protagonisti i giovani della banda, con due giornate della festa della birra, Beer’n Soul, ormai giunta alla sua 7° edizione. Sabato il Blood in Gerenzano, festival metal che ha radunato moltissimi amanti del genere, e che è ormai diventato un punto di riferimento per questo tipo di musica nella zona.

Domenica invece è stata una giornata di novità: hanno preso il via due nuovi eventi che potrebbero diventare un appuntamento fisso della festa.

Geco – Gerenzano in Cosplay, il primo raduno di cosplay che ha visto radunarsi moltissimi ragazzi e adulti con i loro costumi da cartoni animati e supereroi, realizzati da loro, che hanno sfilato e gareggiato per la scelta del costume più bello, giudicati da una giuria di esperti.

E poi il primo motoraduno, dove il pubblico ha votato la moto più bella, una custom di un gerenzanese. A seguire musica live sul palco, con cover e un gruppo anni ’50 che ha fatto scatenare tutti i presenti con la sua musica.

Molto apprezzate anche la selezione di birre e la cucina gestita con tanta pazienza dai volontari dell’associazione.

«Il tempo è stato dalla nostra parte – dice il presidente della banda Paolo Andrea Vanzulli – e il risultato ottenuto è stato molto gratificante, soprattutto gli apprezzamenti del pubblico sulla bellezza e l’ottima organizzazione della nostra manifestazione».

La festa prosegue in questo fine settimana.

Venerdì 15 giugno apre nuovamente il servizio gastronomico e si balla con la scuola Bizzarrie Dance.

Sabato 16, a grande richiesta, torna la serata salentina con gli Sciacuddhuzzi che faranno scatenare tutti con la pizzica e dalla cucina le prelibatezze del Salento.

Infine grande chiusura domenica 17 giugno con lo spettacolo del Corpo musicale di Gerenzano con le majorettes (che presenteranno gli esercizi con cui hanno vinto i campionati italiani) e lo spettacolo finale di fuochi pirotecnici.

«Vi invitiamo a venire – conclude il presidente – innanzitutto perché ci si diverte e secondo perché tutto il ricavato sarà utilizzato dalla banda per finanziare le tante attività che svolge sul territorio».