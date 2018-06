Un brunch alla Piedigrotta con Ewe Mama

Si terrà domenica il 10 giugno “brunch in Piedigrotta con Marta e Giorgio”, il pranzo in pizzeria per raccogliere fondi per Ewe Mama.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività della missione in Uganda dell’associazione, in particolare il centro educativo per bambini con disabilità mentali e fisiche e il piccolo orfanatrofio-rifugio per bambine orfane.

Il pranzo benefico ha il costo di 20 euro “all inclusive”: ma è solo su prenotazione Per prenotare scrivere a Giorgio 3334871377 oppure telefonare a Piedigrotta 0332287983