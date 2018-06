In un colpo solo Openjobmetis compra Coverclip e Meritocracy

Continua la crescita per acquisizioni di Openjobmetis spa. La società guidata dall’ad Rosario Rasizza ha acquistato il 100% del capitale di Coverclip srl che a sua volta è proprietaria di “Meritocracy”, la piattaforma internet specializzata nella ricerca e selezione delle professionalità legate all’innovazione e al mondo digitale.

Coverclip è stata fondata nel 2014 da Riccardo Galli e Alberto Manassero con il supporto di United Ventures, uno dei principali operatori di venture capital in Italia. Meritocracy sfrutta processi tecnologici e componenti di intelligenza artificiale per interagire con i migliori profili presenti in rete, presentare loro dettagliatamente opportunità nelle aziende più innovative e portare a queste ultime una lista di candidati pronta al primo colloquio.

Questa operazione nasce nell’ambito dell’attività di Open innovation, la neonata unità di Openjobmetis presentata alla Star Conference di Borsa Italiana lo scorso marzo e avviata in collaborazione con “Mind the Bridge”, con lo scopo di aumentare l’innovazione dei processi interni. Le prime azioni concluse da Openjobmetis sono state l’acquisto, ad aprile 2018, della App Badaplus (un’applicazione per tablet e smartphone che consente di rimanere in contatto con la badante) e l’accordo commerciale con Lendix a ottobre 2017, per la fornitura di personale in somministrazione alle pmi italiane con il supporto finanziario della società leader in Europa nel lending-based crowdfunding.

«L’acquisto di Meritocracy – ha commentato l’ad Rasizza – rappresenta sicuramente un’importante opportunità di crescita del nostro business presente e futuro, visto e considerato che ci consentirà un’ulteriore specializzazione nell’ambito della selezione delle nuove professioni digitali, requisito fondamentale per seguire al meglio i nostri clienti. La crescita della cosiddetta Industry 4.0, insieme a quella della digitalizzazione delle aziende, ha fatto aumentare la domanda di personale qualificato in questo ambito e noi, grazie a questa acquisizione vogliamo farci trovare pronti a gestire questa fase, ma anche guardare oltre. Il tutto con la preziosa collaborazione di Mind the Bridge che sta proseguendo per noi l’opera di identificare nuovi vettori di innovazione e diversificazione».