Un concerto di campane per la festa patronale

La Parrocchia di San Protaso e San Gervaso organizza sabato 16 giugno e domenica 17 giugno, con il patrocinio e il contributo del Comune di Galliate Lombardo e della Pro Loco, due giorni di festa e ricchi di iniziative.

Sabato 16 giugno ore 18.30 santa messa, ore 19.30 cena in oratorio, ore 21 ballo liscio con ASD Rock N Roll School di Umberto Trivini

Domenica 17 giugno ore 10 santa messa, ore 12.30 pranzo in oratorio, ore 15 animazione per bambini con il “cappellaio Matto” ore 18 aperitivo per tutti.

Per tutti e due i giorni mostra dei santi Gervaso e Protaso, mostra d’auto d’epoca con moto e Ferrari, e alle ore 9/12/15.30 concerto di campane a cura della Federazione Campanari Bergamaschi.