Un concorso di poesia per ricordare Ginetta Bianchi

Ginetta Bianchi, persona molto nota ai varesini, fu amministratrice immobiliare dal dopoguerra fino alla fine degli anni 80.

Un gruppo di professionisti ed imprenditori ha indetto un Concorso di Poesia per ricordarne la figura, in quanto la stimata professionista li ha accompagnati e introdotti con competenza nella loro attività professionale.

Questa 1^ edizione si è rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado “Mons. E. Manfredini” e dei Licei Classico, Scientifico, Scienze applicate ed Artistico Sacro Monte e vi partecipano tutti gli studenti delle classi terze della Scuola “Manfredini” e tutti gli studenti dei Licei Sacro Monte.

Unica condizione fondamentale per prendere in considerazione le poesie è stata che nei versi vi fosse almeno un riferimento al paesaggio varesino o alla città di Varese, luoghi che Ginetta Bianchi amava e che sono stati al centro dei suoi articoli e delle sue poesie. La scelta di ricordare Ginetta Bianchi con un concorso di poesie deriva dal fatto che lei amava proprio scrivere poesie spesso pubblicate dalla Prealpina in occasione di viaggi, anniversari, capodanni o per “bacchettare” amministratori ed autorità rispetto alle loro inadempienze.

La premiazione avverrà sabato 2 giugno alle ore 18,00 presso la Scuola Manfredini, in Via Dalmazia 55, a Varese, al termine della Santa Messa e dell’arrivo nel piazzale della Scuola della fiaccolata proveniente dalla Madonna del Ghisallo, che vedrà come protagonisti gli alunni di Terza Media.