Un corso Ascom per imparare a gestire il tempo

Per l’uomo moderno il tempo è diventato uno dei beni più preziosi e poiché è una risorsa limitata, bisogna trovare il modo di investirlo al meglio.

Ogni giorno siamo sommersi da un’enorme mole di informazioni, mail, post in arrivo dai social, computer, telefonini … una valanga di messaggi e sollecitazioni che, gestiti in modo sbagliato, rubano energie e fanno sprecare del tempo utile.

Trovare il giusto tempo per ogni cosa è possibile, basta aver un metodo di azione efficace che sia focalizzato al risultato. E’ essenziale quindi avere una buona capacità di gestione del tempo che ci viene concesso.

La dottoressa Alessandra Grassi dello Studio Psicologia da alto potenziale, ha elaborato in esclusiva per i soci di Confcommercio Ascom Varese, un breve percorso formativo per apprendere le migliori strategie attuate dai migliaia di professionisti nel mondo, per aumentare la produttività personale e l’organizzazione del lavoro.

Si tratta di due incontri della durata di quattro ore ciascuno, previsti per il 12 e 19 giugno dalle ore 9 alle 12, nell’Aula Corsi della sede di Confcommercio Ascom Varese (via Valle Venosta 4). Il costo di partecipazione è di 60 euro.

Visti gli argomenti in programma, la classe sarà composta da poche persone al fine di migliorare il lavoro pratico di simulazione di situazioni di gestione del tempo in una tipica giornata del commerciante in negozio alle prese con clienti e collaboratori, fornitori e pratiche amministrative.

Per info e iscrizioni: Corsi Ascom Varese tel. 0332.342139/011, email: corsi@ascomva.it