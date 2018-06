Un corto tra le vie del paese per il festival dell’Alzheimer

Un video girato per le vie del paese. Nella giornata di ieri (lunedì 18 maggio) le telecamere hanno fatto tappa a Gavirate, nella parte più antica del paese per realizzare un cortometraggio in occasione del festival dell’Alzheimer.

L’intenso programma della kermesse, dedicata all’incontro e all’informazione, è iniziato il 16 giugno sulle rive del Lago di Varese e continuerà fino alla fine del mese con tanti eventi. Gli organizzatori del Progetto Rughe hanno quindi voluto realizzare un piccolo video, per promuovere le attività che svolgono e per presentare il Villaggio dell’Alzheimer Fest.

«Il cortometraggio sarà presentato nella serata del 26 giugno, quando verranno proiettati anche altri cortometraggi dedicati al tema – spiega Consuelo Farese, del progetto Rughe -. Il video racconta di una donna, interpretata da una persona che fa parte dei nostri laboratori di Crea-Attivamente, malata di Alzheimer. E’ una donna che esce di casa e inizia a girare per le vie del paese. Si ferma nei diversi nei negozi, in biblioteca e scopre che c’è una festa al lago. Si ferma quindi nella storia pasticceria Veniani dove incontra la figura di Gianni Rodari. Il video si conclude in riva al lago, dove è ospitato il nostro festival».

La protagonista del video è interpretata da Elena mentre Gianni Rodari è interpretato dal poeta Fabio Scotto. Alla regia invece, c’è un altro gaviratese, Luca Tossani. «Speriamo di poter presentare il video anche a Settembre quando vorremmo fare una ricognizione di ciò che è stato fatto, dei laboratori svolti durante l’anno ma anche dei momenti di festa che vivono i nostri pazienti con i loro familiari».

Foto di Alessandra Battaggi

Tutto il programma