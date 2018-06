Un elettrocardiografo nuovo per la Croce Rossa

L’associazione “Amici del Cuore” coordinata dal professor Giuseppe Calveri, primario di Cardiologia 2 dell’Ospedale di Circolo di Varese, e il comitato Croce Rossa Italiana di Varese celebrano la loro amichevole collaborazione che ha come principale obiettivo quello di avviare iniziative dedicate alla cittadinanza ed incentrate sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. In quest’ottica, la onlus guidata dal professore Calveri donerà al presidente di Croce Rossa Varese, dottor Angelo Bianchi, un elettrocardiografo, strumento attraverso cui è possibile effettuare l’elettrocardiogramma (ECG), l’esame diagnostico che permette di valutare l’attività elettrica del cuore visualizzandola graficamente.

«Con questo importante e generoso gesto – spiegano dalla Croce Rossa -, la onlus fondata nel 2008 dal professor Calveri consolida un rapporto che per la Cri di Varese è davvero un importante gesto di onorabilità e rispettabilità. Già l’anno scorso, durante il Villaggio Cri parte team del primario di cardiologia varesino si rese disponibile per effettuare elettrocardiogrammi gratuiti per la cittadinanza. Ora arriva la donazione dell’elettrocardiografo. In futuro, la collaborazione sarà ancora più strutturata con Croce Rossa che metterà a disposizione quello che ha di più forte: i propri volontari. Si ringrazia di cuore per questo sodalizio importante per tutta la cittadinanza di Varese l’Associazione “Amici del Cuore”, l’Ospedale di Circolo di Varese reparto Cardiologia II, il Direttore Dipartimento Cardiovascolare Prof. Giuseppe Calveri e il suo staff».