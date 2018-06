Un giorno nel mondo rurale: torna la festa del contadino

Torna anche quest’anno per la terza edizione la Festa Contadino, un giorno nel mondo rurale e della tradizione contadina di Uboldo e Gerenzano.

L’iniziativa è organizzata dalle Pro Loco di Uboldo e Gerenzano, in collaborazione con il Parco dei Mughetti, l’Associazione il Gelso di Gerenzano, l’Associazione ECO 90 di Uboldo, i residenti della Cascina Soccorso, con il patrocinio dei comuni di Gerenzano e Uboldo, e si svolgerà domenica 24 giugno.

«Erano i primi anni del secolo scorso – spiegano gli organizzatori – i nostri contadini vivevano quasi sempre in campagna e non conoscevano né feste né riposo. Iniziavano a lavorare la mattina molto presto e smettevano la sera molto tardi con il buio. Il mestiere di contadino è il più antico e fondamentale del mondo, in ogni epoca fino ai nostri giorni, perché ha assicurato e assicura la sopravvivenza dell’umanità ed il progresso. Ciò che allora accomunava la gente di Gerenzano e di Uboldo era la fiera capacità di gesti di solidarietà di chi lavora duramente nei campi ogni giorno, per assicurare la sopravvivenza di tutti».