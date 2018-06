Un incontro per scoprire la montagna nel piatto

Si dice pane al pane e vino al vino. Quindi farà piacere scoprire la dieta alpina, i frutti delle terre di montagna e le meraviglie dell’alimentazione in quota, dove anche casa nostra può fare scuola.

Nel docufilm che verrà presentato sabato prossimo, il 16 di giugno ci sarà difatti anche un po’ di Brinzio, di quel paese che sa di storia naturale, alle pendici di una montagna severa e meravigliosa e che ancora oggi è in grado di custodire la tradizione della castagna e dei suoi prodotti, meravigliosa caloria e proteina per l’inverno che ha sfamato generazioni di nostri avi.

Anche per questo sarà una bella occasione l’appuntamento offerto e organizzato da Biblioteca, Comune di Brinzio, e Consorzio castanicoltori.



La pellicola in programma si chiama “Pane di Vento” e il libro di cui si discuterà è “Dieta alpina”, presso il museo della cultura rurale prealpina a partire dalle 17.

Interverranno: Michele Corti del Centro Studi valle Imagna; Rosa Galantino, responsabile della produzione esecutiva del film; Luigi Giuliano Ceccarelli, regista del film; Carlo Piccinelli, presidente del consorzio castanicoltori di Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio.

Presenterà il giornalista Riccardo Prando e al termine dell’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici.