In un libretto tutti gli eventi dell’estate varesina

E’ online il libretto degli eventi dell’estate 2018 a Varese, la guida realizzata dal Comune di Varese da sfogliare per essere aggiornati sull’offerta culturale e di intrattenimento che si svolgerà a Varese in questi mesi.

Giorno per giorno, a partire da questo weekend e fino alla fine dell’estate, si potranno trovare informazioni utili per seguire e partecipare alle centinaia di proposte in programma. Dal centro al Sacro Monte e nei quartieri, sono tantissimi gli spazi in città coinvolti e decine le associazioni culturali impegnate.

Numerosi gli eventi che si svolgeranno anche nei quartieri, che sono stati inseriti nel libretto nella speciale sezione “Tempo D’Estate”. Nella guida si potranno trovare informazioni utili anche sulla funicolare che porta al Sacro Monte, oltre a notizie su mostre e concerti e molto altro ancora.

Il libretto Estate Varese 2018 è già consultabile nella versione online. Nei prossimi giorni verranno distribuiti anche i libretti stampati che si potranno trovare in varie zone della città: dall’ufficio informazioni in piazza Monte Grappa, allo sportello URP del Comune di Varese in via Sacco fino ai negozi del centro, nei quartieri e al Sacro Monte.

Il libretto Estate Varese 2018 è su: www.comune.varese.it/estatevarese2018