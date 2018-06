Un oro e un argento, Varese rema sul podio

Mattina eccezionale per il canottaggio azzurro e per quello varesino in particolare. Nelle finali della seconda prova di Coppa del Mondo, disputate a Linz in Austria, per le nostre atlete sono arrivate due medaglie in altrettante specialità olimpiche, a poche ore dall’oro conquistato sabato da Andrea Micheletti nel quattro pesi leggeri.

A salire sul podio quest’oggi sono state Federica Cesarini (Canottieri Gavirate, a sinistra nella foto di Canottaggio.org) in coppia con Valentina Rodini, clamorosa medaglia d’oro nel doppio leggero femminile, e la rientrante Sara Bertolasi, bustocca, addirittura d’argento nel due senza senior (in coppia con Alessandra Patelli).

Nella finale della Bertolasi buon quinto posto anche per la barca targata canottieri Gavirate con a bordo Ilaria Broggini e Veronica Calabrese, altre due giovanissime che hanno vestito l’azzurro arrivando fino alla gara per le medaglie.

I resoconti delle finali varesine da Canottaggio.org