Un premio al prof Moscati per l’articolo sulla “teoria dell’utilità attesa”

Il professor Ivan Moscati, docente di economia e teoria delle decisioni al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, ha vinto il premio “History of Economic Analysis Award 2018”, assegnato annualmente dalla European Society for the History of Economic Thought (ESHET) per il migliore articolo in storia dell’analisi economica.

L’articolo premiato si intitola “How Economists Came to Accept Expected Utility Theory: The Case of Samuelson and Savage”, ed è stato pubblicato nel Journal of Economic Perspectives nel 2016.

«La teoria dell’utilità attesa ha dominato l’analisi economica delle decisioni in condizioni di rischio dai primi anni Cinquanta fino agli anni Novanta del Novecento – spiega il professor Moscati -. Tra il 1947 e il 1952 ebbe luogo un importante dibattito sulla validità della teoria che coinvolse eminenti economisti del periodo, quali Paul Samuelson, Leonard Jimmie Savage, Milton Friedman, Jacob Marschak, e Maurice Allais».

Nel suo articolo, Moscati ricostruisce questo dibattito utilizzando le lettere inedite che Samuelson, Savage, Marschak, e Friedman si scambiarono sulla questione. In particolare, l’articolo chiarisce perché Samuelson si trasformò da fiero oppositore ad acceso sostenitore della teoria dell’utilità attesa, e come Savage, nel corso del dibattito sulla teoria, modificò le sue ragioni per aderire ad essa. La premiazione avverrà durante la conferenza 2019 della ESHET che si terrà a Lille, Francia, dal 23 al 25 maggio 2019.

Nel 2008, un altro articolo del professor Moscati aveva ottenuto il premio assegnato dalla History of Economics Society (HES), la società scientifica americana per la storia del pensiero economico, per il migliore articolo in storia del pensiero economico pubblicato nel 2007. I due articoli premiati fanno parte di un più ampio progetto di ricerca sulla storia della teoria dell’utilità, che è confluito nel libro Measuring Utility. From the Marginal Revolution to Behavioral Economics, che sarà pubblicato da Oxford University Press, collana Oxford Studies in the History of Economics, nel novembre 2018.