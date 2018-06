Un protocollo condiviso per i traumi più complessi: esperti a confronto

È in programma per giovedì 14 giugno, a Villa Cagnola, un convegno sul trauma maggiore, organizzato dall’ASST dei Sette Laghi con la Presidenza del dott. Giulio Minoja, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, e con il Dott. Giuliano Zocchi come Responsabile scientifico.

Regione Lombardia ha individuato sul suo territorio sei ospedali classificati come Centri traumi di alta specializzazione (CTS), che hanno il compito di trattare i traumi più gravi.

Tra questi vi è l’Ospedale di Circolo di Varese, che è dotato di Pronto Soccorso e strutture per l’Emergenza, reparti di Anestesia e Rianimazione, Chirurgie generali e specialistiche. La struttura varesina risulta facilmente accessibile ai mezzi di soccorso anche tramite la superficie che consente l’atterraggio dell’elicottero. Ha capacità diagnostiche complete e tratta una casistica significativa per numerosità e gravità, rispondendo 24 ore su 24 alle necessità di un vasto territorio, per una popolazione di almeno 2 milioni di abitanti.

«Essere di riferimento per il trauma – spiega il dott. Minoja – ha spinto i diversi professionisti coinvolti a migliorare le rispettive capacità e, soprattutto, ad integrare al meglio le diverse competenze».

Per tutto questo gli specialisti dell’Emergenza, dell’Area Critica e delle Chirurgie si troveranno, in occasione del Convegno, a ripercorrere un protocollo condiviso dedicato al trattamento dei traumi più complessi.