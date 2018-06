Un “set” a villa Mirabello per Nature Urbane Pop Up

Il terzo appuntamento di nature Urbane Pop Up è dal 15 al 17 giugno a Villa Mirabello: qui i varesini avranno la possibilità di raccontare i propri ricordi legati alla città alla drammaturghe di Officina Orsi.

Dopo la Biblioteca Civica e il Castello di Masnago, dal 15 al 17 giugno sarà infatti la Villa nella parte superiore dei giardini Estensi la nuova tappa di Nature Urbane Pop-Up, l’anteprima del Festival del Paesaggio.

Nel corso delle tre giornate, il 15, 16 e 17 giugno, dalle 14.30 alle 20.00, nella sede museale si allestirà un vero e proprio set dove i varesini avranno la possibilità di farsi intervistare per raccontare la città giardino attraverso i propri ricordi. Chi lo desidera può prenotarsi per e-mail all’indirizzo officinaorsi@gmail.com o telefonicamente al numero +39 392 0693240.

IL SOUVENIR DEI SOUVENIR

“Souvenir di … Souvenir di Varese” è il titolo di questo progetto appositamente ideato per il Comune di Varese dalla compagnia Officina Orsi, che vedrà in azione l’artista Rubidori Manshaft affiancata dalla drammaturga varesina Francesca Garolla.

Chi ha storie da raccontare e si è prenotato (…e può farlo ancora, al telefonino o via email)avrà a disposizione un set “pubblico” alla Villa per raccontarlo: i video raccolti creeranno una mappatura di Varese fatta di memorie, sguardi e parole, suoni e immagini, frammenti e storie di vita: un grande disegno, un puzzle di racconti di memori ed esperienze, reperti e souvenir, feticci e sogni.

nelle intenzioni delle autrici, Varese si ridisegnerà attraverso i ricordi di chi la abita, di chi l’ha abitata o di chi ci è solo passato. Una ricostruzione della città, un’insolita mappatura attraverso i sentimenti degli abitanti.

Il progetto drammaturgico si compirà con la produzione di un lungometraggio basato sulle interviste, che sarà presentato al pubblico il 17 e 18 novembre prossimo e resterà al Comune di Varese come patrimonio e testimonianza di un vissuto al tempo stesso personale e collettivo della nostra città.

PER CHI NON SI FA VIDEOREGISTRARE I RICORDI:

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Sabato 16 e domenica 17 sono previste delle visite guidate a tema, a cura di Archeologistics, mirate a valorizzare alcuni ambiti del patrimonio museale e del parco di Villa Mirabello.

17.30 PASSEGGIATA TRA I GIGANTI

Camminata nel suggestivo parco di Villa Mirabello, tra le alte e caratteristiche chiome degli alberi che lo rendono uno dei più interessanti parchi della città. La passeggiata permetterà di conoscere alcuni degli esemplari più monumentali, di apprezzarne le caratteristiche e di scoprire anche il gusto che ha portato alla realizzazione dei parchi varesini. Sarà illustrata anche la sotria di Villa Mirabello.

18.10 CURIOSANDO TRA GLI ARCHIVI

Un viaggio letterario dedicato a Liala e a Piero Chiara, i cui archivi sono conservati presso i Musei Civici di Villa Mirabello.

18.50 – ECCEZIONALI RIFLESSI

Tra le anfore, i vasi e le monete della collezione archeologica dei musei è conservata un’opera di epoca romana di straordinario valore: la coppa Cagnola. Un esempio eccezionale dell’arte vetraria romana: una vaso intagliato e lavorato a giorno che colpisce per la raffinatezza e la bellezza della decorazione. Ne scopriremo insieme la storia.

Le visite avranno una durata di circa 45 minuti, saranno gratuite e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 30 persone). Il ritrovo è previsto all’ingresso del Museo venti minuti prima dell’orario indicato.

PROSSIMO APPUNTAMENTO VILLA PANZA

Il Festival si concLuderà a Villa Panza il 23 e 24 giugno con lo spettacolo di danza Turning_for Marta, interpretato dalla danzatrice varesina Marta Ciappina su coreografia originale, realizzata appositamente per lei e per le stanze della Villa, da Alessandro Sciarroni, uno degli artisti italiani più apprezzati sulla scena internazionale.

L’evento è su prenotazione, ed è stata attivata una lista d’attesa. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: natureurbane@comune.varese.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico. Le richieste verranno esaudite in ordine di arrivo in caso di disdetta di qualche prenotazione già effettuata.