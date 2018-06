“Un sì con le ali” nuova edizione per gli abiti da sposa solidali

Seconda edizione per “Un Sì con le Ali”, il progetto degli abiti da sposa raccolti a scopo solidale iniziato nel 2017 dall’associazione “Un cuore con le Ali”.

L’appuntamento è dal 15 al 17 giugno presso la ex-Chiesetta San Domenico, a fianco della Parrocchiale in piazza Santo Stefano a Velate.

Il progetto dedicato a Santa Rita prevede che gli abiti da sposa, usati solo una volta nel giorno del sì, possono essere donati a scopo benefico in nome della devozione alla Santa di Cascia, patrona delle cause impossibili: un modo per fare felici spose meno fortunate che sognano un matrimonio tradizionale ma non se lo possono permettere.

La romantica chiesina sarà base del progetto, dove verranno ritirati – esposti nei limiti del possibile – gli abiti che verranno donati, e che successivamente verranno consegnati secondo le indicazioni del Monastero di Cascia.

Due i riferimenti per contattare l’associazione “Un cuore con le Ali”: via mail uncuoreconlelali@gmail.com oppure via whatsapp al nr 338-1778661. L’inaugurazione dell’evento “Un sì con le ali” al Battistero di Velate è prevista per venerdì 15 giugno alle 18 con un programma musicale (sabato e domenica aperti tutto il giorno).

Per seguire i preparativi e le novità in arrivo, è possibile consultare l’evento FB.