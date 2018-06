Un nuovo sportello lavoro in Comune a Comerio.

Lo ha attivato l’amministrazione comunale: comincerà il 12 giugno e nelle successive giornate di martedì dalle 14 alle 17.30 negli Uffici Comunali.

Il personale incaricato di questo servizio si occuperà di effettuare le seguenti attività: ricevimento e informazione; consulenza sulle tecniche di ricerca del lavoro; consulenza orientativa; supporto nella redazione di curriculum vitae e lettere di candidatura; analisi delle inserzioni delle offerte di lavoro e dei concorsi; ricerca delle aziende a cui inviare i CV; preparazione al colloquio di selezione.

«Il Consiglio Comunale nell’ultima seduta ha deciso all’unanimità di strutturare un nuovo servizio denominato “Sportello lavoro”. In questo momento in cui diversi concittadini sono ancora disoccupati ci è sembrato importante sostenere lo sforzo di queste persone nel trovare un nuovo lavoro offrendo un servizio di questo tipo sul territorio del nostro Comune – commenta sul suo profilo Facebook Silvio Aimetti, sindaco di Comerio -. Lo “Sportello lavoro” sarà interamente finanziato da fondi provenienti dal Ministero degli Interni che si riferiscono al contributo erogato ai Comuni che ospitano dei richiedenti asilo. Nel giorno triste per l’Italia in cui diventa Ministro degli Interni una persona che ha ampiamente dimostrato di non rispettare bambini, donne e uomini solo perché di colore o provenienza diversa dalla sua, l’amministrazione con questo gesto vuole dimostrare, ancora una volta, come un’accoglienza diffusa, per piccoli gruppi e controllata, che permetta una graduale integrazione dei rifugiati, non sia da considerarsi come un pericolo ma bensì come una risorsa importante per il futuro delle nostre comunità sia in termini economici che culturali».