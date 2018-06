Un torneo di debate per abbattere i luoghi comuni

Gli immigrati ci rubano il lavoro! Debate al Verri per sconfiggere i luoghi comuni.

Nei giorni scorsi si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto Pietro Verri di Busto Arsizio il 2 Torneo di debate sull’immigrazione, un tema sul quale il dibattito si è acceso fin dalle prime battute.

A sfidarsi le 5 PA E PC coordinate dai docenti Paolo Ferrario Paolo e Anna Ferrario che nel corso dell’anno hanno allenato i loro alunni su una metodologia didattica che, nata nei college statunitensi alla fine dell’Ottocento, è oggi materia curriculare sempre più praticata anche in Italia.

Il debate è una straordinaria palestra per imparare ad “avere ragione in pubblico” grazie ai fatti riportati, alle qualità delle fonti, alla varietà degli argomenti e alla capacità di ascoltare, prima di discutere. La giuria composta dai docenti: Sala, Belfanti, Somacal, Colombo e Falduto con il dirigente scolastico hanno assegnato la coppa del torneo alla 5 PA per la qualità delle argomentazioni e l’enfasi comunicativa.