Un treno a vapore sulle ferrovie del varesotto

“Treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla”. Una frase ripetuta dagli altoparlanti centinaia di volte ogni giorno. Ma il treno che è passato in tante stazioni del varesotto è di quelli che non ti aspetti: un treno a vapore.

Ma no, non si tratta di un convoglio pendolari di Trenord un po’ datato ma di un’esperienza organizzata dall’associazione Ferrovie Turistiche Italiane: “Il Treno d’estate sul Lago Maggiore”.

Il convoglio diretto ad Arona è partito da Milano e ha fatto una prima tappa a Legnano alle 9.30. Poi ha attraversato la provincia passando lungo la linea del Sempione sbuffando davanti Busto, Gallarate, Somma o Sesto Calende, davanti a tanti curiosi che lo hanno fotografato. Il ritorno è previsto tra le 18 e le 18.40 sempre lungo lo stesso asse del Sempione.