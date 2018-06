Un weekend al Castello con incendio finale

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno il castello di Legnano sarà il grande protagonista del weekend in città con tantissime iniziative in salsa medievale, concerti, esibizioni e buon cibo. Torna anche quest’anno Castello in Festa, la manifestazione organizzata dal Collegio dei Capitani che si concluderà con il tradizionale e spettacolare Incendio del castello coi fuochi d’artificio.

Ecco il programma della festa:

Venerdì 22 Giugno

Sagra del pesce, dalle 18.00 – Ingresso Libero

Apertura Bar e Ristorante – ore 18.00

Concerto dei DOCTOR BEAT – ore 21.00

I “Doctor Beat” proporranno con un repertorio dinamico di cover internazionali vasto e vario, che spazia dalla musica pop/dance dei mitici anni 70, 80, 90, 2000 alle hit del momento senza trascurare i grandi successi italiani.

Sabato 23 Giugno

Dalle 15.30 – Ingresso € 2,00

(gratuito fino ai 13 anni)

Apertura Castello e accampamenti – ore 15.30

Inizio attività artigiani del medioevo

Mercatino Medievale

Battaglia con l’arco – Diventa un arciere medievale – prova di realtà aumentata

Prova il cavallo – BATTESIMO DELLA SELLA

Chi fermerà il Barbarossa? – ore 16.00

Avventura medievale per bambini

Esibizione di musica medievale

Prova la freccia – ore 16.30

Area di tiro con l’arco

Spettacolo di Falconeria – ore 17.00

Battesimo del Guanto

Chi fermerà il Barbarossa? – ore 17.30

Avventura medievale per bambini

Venti di Battaglia – ore 18.00

Lancio con catapulte e combattimenti

Esibizione di musica medievale – ore 18.30

Spettacolo Medievale – ore 19.00

Animazione d’arte medievale con giocolieri, sputafuoco e giullari

Spettacolo di Falconeria – ore 19.30

Battesimo del Guanto

Esibizione Musica Medievale – ore 20.00

Battesimo del Guanto

Spettacolo Medievale – ore 20.30

Animazione d’arte medievale con giocolieri, sputafuoco e giullari

Concerto The CLAN – Folk n’ Roll – ore 21.00

Battaglio di Fuoco – ore 22.15

Lancio di frecce e palle infuocate

Chiusura Castello e Accampamenti – ore 24.00

Domenica 24 Giugno

Dalle 11.00 – Ingresso € 2,00

(gratuito fino ai 13 anni) dopo la SS. Messa

Celebrazione SS. Messa – ore 10.00

Inizio attività medievali – ore 11.00

Mercatino Medievale

Prova il cavallo – BATTESIMO DELLA SELLA

Chi fermerà il Barbarossa? – ore 11.30

Avventura medievale per bambini

Esibizione di musica medievale

Prova la freccia – ore 12.00

Area di tiro con l’arco

Spettacolo di Falconeria – ore 12.30

Battesimo del Guanto

Spettacolo Medievale – ore 13.00

Intrattenimento d’arte medievale con giocolieri, sputafuoco e giullari

Venti di Battaglia – ore 14.00

Chi fermerà il Barbarossa? – ore 14.30

Avventura medievale per bambini

Esibizione di musica medievale

Prova la freccia – ore 15.00

Area di tiro con l’arco

Battaglia con l’arco – ore 15.30

Diventa un arciere medievale

Prova di realtà aumentata

Spettacolo Medievale – ore 16.00

Intrattenimento d’arte medievale con giocolieri, sputafuoco e giullari

Chi fermerà il Barbarossa? – ore 16.30

Avventura medievale per bambini

Esibizione di musica medievale

Spettacolo di Falconeria – ore 17.00

Battesimo del Guanto

Venti di Battaglia – ore 17.30

Lancio con catapulte e combattimenti

Esibizione di musica medievale – ore 18.00

Prova la freccia – ore 19.00

Area di tiro con l’arco

Spettacolo Medievale – ore 18.30

Esibizione con giocolieri, sputafuoco e giullari

Esibizione di musica medievale – ore 19.30

Spettacolo Medievale – ore 20.00

Esibizione con giocolieri, sputafuoco e giullari

Recital di Max Pisu – ore 21.00

Incendio al Castello – ore 22.30

Spettacolo piromusicale

